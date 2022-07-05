Европейский союз настольного тенниса отстранил российский спортсменов от еврокубков

Исполнительный совет Европейского союза настольного тенниса (ETUU) отстранил российские и белорусские команды от участия в европейских клубных соревнованиях в сезоне-2022/23. Об этом говорится на сайте организации.

«Исполнительный совет ETTU считает, что это решение необходимо для защиты безопасности всех участников и защиты целостности европейских клубных соревнований. Это было подкреплено недавним опросом всех европейских клубов, участвующих в розыгрыше Лиги чемпионов и Кубка Европы сезона-2021/22, который показал, что подавляющее большинство клубов не захотят соревноваться в России или Белоруссии, а многие даже не будут участвовать, если клубы из этих двух стран будут участвовать в соревнованиях следующего сезона», — сказано в заявлении организации.

В союзе добавили, что решение принято на основе рекомендаций Международного олимпийского комитета и Международной федерации настолького тенниса.