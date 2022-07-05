Настольный теннис
Новости
Олимпиада
Главная
Настольный теннис

Сегодня, 15:12

Европейский союз настольного тенниса отстранил российский спортсменов от еврокубков

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Исполнительный совет Европейского союза настольного тенниса (ETUU) отстранил российские и белорусские команды от участия в европейских клубных соревнованиях в сезоне-2022/23. Об этом говорится на сайте организации.

«Исполнительный совет ETTU считает, что это решение необходимо для защиты безопасности всех участников и защиты целостности европейских клубных соревнований. Это было подкреплено недавним опросом всех европейских клубов, участвующих в розыгрыше Лиги чемпионов и Кубка Европы сезона-2021/22, который показал, что подавляющее большинство клубов не захотят соревноваться в России или Белоруссии, а многие даже не будут участвовать, если клубы из этих двух стран будут участвовать в соревнованиях следующего сезона», — сказано в заявлении организации.

В союзе добавили, что решение принято на основе рекомендаций Международного олимпийского комитета и Международной федерации настолького тенниса.

Источник: https://www.ettu.org/en/n/news/2022/july/eb-decision/
1
2
Читайте также
«Боюсь остаться здесь навсегда»: звезда сборной США пишет горькие письма из российского СИЗО
Кассовое шоу, искусственный интеллект, никаких россиян в топ-10. Отвечаем на 10 главных вопросов о драфте НХЛ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборную России предварительно допустили до командного чемпионата мира по настольному теннису
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости