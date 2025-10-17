Губерниев — о решении CAS: «Это шажок в нужном направлении»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что CAS признал дискриминацией отстранение России на турнирах по настольному теннису.

«Открыт только один замочек, там же дверей много по нашему допуску. В любом случае это приятный прецедент, но мне кажется он все равно глобально не повлияет на допуск. Для этого все-таки должны быть достигнуты политические договоренности. Так или иначе, очевидно, что лед тронулся, господа присяжные, вспоминая классика. А дальше посмотрим, кто будет командовать парадом. Это шажок в нужном направлении, но полного допуска еще далеко», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

16 октября CAS впервые признал дискриминационными санкции в отношении российских спортсменов. Подобная формулировка появилась в решении суда, отменившего запрет на участие россиян в турнирах Европейского союза настольного тенниса.