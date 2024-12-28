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Федерация настольного тенниса России планирует развивать сотрудничество с Ираном

Владислав Маслов
Корреспондент
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Президент Федерации настольного тенниса России (ФНТР) Александр Бабаков сообщил, что организация планирует развивать сотрудничество с коллегами из Ирана, чьи спортсмены показывают хорошие результаты на международных соревнованиях.

«В отношении взаимодействия ФНТР с официальными международными организациями мы испытываем осторожный оптимизм. Совсем недавно пять российских специалистов стали членами комитетов Европейского союза настольного тенниса (ETTU). Лед, как говорится, тронулся. В следующем году наша сборная поедет в Азербайджан на Игры стран СНГ.

Кроме того, у ФНТР налажены замечательные отношения с коллегами из Китая, где наши теннисисты проводят плодотворные тренировочные сборы. В наступающем году мы продолжим эту практику. Отмечу активную работу региональных федераций Дальнего Востока, которые на местном уровне установили тесные спортивные связи с китайскими соседями. Также плотно взаимодействуем с друзьями из Белоруссии и Казахстана. Мы намерены развивать спортивный обмен с Ираном, чьи теннисисты имеют хорошие результаты на международной арене», — цитирует Бабакова ТАСС.

Местом проведения Игр стран СНГ — 2025 станет Гянджа, планируется, что около семи тысяч спортсменов примут участие в соревнованиях.

Источник: ТАСС
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