Настольный теннис
Новости
Олимпиада
Главная
Настольный теннис

Сегодня, 16:42

Европейский союз настольного тенниса восстановил российские клубы в Лиге чемпионов

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Пресс-служба юридической компании SILA сообщила, что апелляционная комиссия Европейского союза настольного тенниса (ETTU) восстановила российские клубы «Факел-Газпром» и УГМК в Лиге чемпионов сезона-2021/22.

Также апелляционная комиссия ETTU признала решение отстранить российские команды дискриминационным. В соответствии с решением комиссии результаты турнира должны быть пересмотрены.

В начале марта Исполнительный комитет Европейского союза по настольному теннису (ETTU) отстранил «Оренбург Газпром» и УГМК от дальнейшего участия в Европейской Лиге чемпионов-2021/22, команды должны были сыграть полуфинал между собой. Тем самым победителем соревнования была объявлена команда из Германии «Боруссия» Дюссельдорф, выигравшая другой полуфинал.

Источник: https://ru.silalawyers.com/rossijskie-kluby-fakel-gazprom-i-ugmk-vosstanovleny-v-evropejskoj-lige-chempionov-2021-2022-sredi-komand-po-nastolnomu-tennisu/
2
1
Читайте также
Здоровая пища: когда и как правильно сажать огурцы
Трусова влюбилась в Кондратюка, Загитова - в хоккеиста, Медведева в певца. Самые популярные фанатские теории о романах наших фигуристок
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Международная федерация настольного тенниса отстранила россиян от участия в турнирах
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости