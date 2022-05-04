Европейский союз настольного тенниса восстановил российские клубы в Лиге чемпионов

Пресс-служба юридической компании SILA сообщила, что апелляционная комиссия Европейского союза настольного тенниса (ETTU) восстановила российские клубы «Факел-Газпром» и УГМК в Лиге чемпионов сезона-2021/22.

Также апелляционная комиссия ETTU признала решение отстранить российские команды дискриминационным. В соответствии с решением комиссии результаты турнира должны быть пересмотрены.

В начале марта Исполнительный комитет Европейского союза по настольному теннису (ETTU) отстранил «Оренбург Газпром» и УГМК от дальнейшего участия в Европейской Лиге чемпионов-2021/22, команды должны были сыграть полуфинал между собой. Тем самым победителем соревнования была объявлена команда из Германии «Боруссия» Дюссельдорф, выигравшая другой полуфинал.