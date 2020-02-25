Чемпионат мира по настольному теннису перенесли из-за коронавируса

Командный чемпионат мира по настольному теннису, который должен был пройти в Южной Корее, перенесен в связи со вспышкой коронавируса, Об этом сообщается на официальном сайте международной федерации настольного тенниса.

— В условиях вспышки коронавируса по всей Южной Корее, решение о переносе было принято ради здоровья и безопасности спортсменов, официальных лиц и болельщиков в качестве главного приоритета, — сообщается на официальном сайте организации.