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Чемпионат мира по настольному теннису перенесли из-за коронавируса

09:29

Командный чемпионат мира по настольному теннису, который должен был пройти в Южной Корее, перенесен в связи со вспышкой коронавируса, Об этом сообщается на официальном сайте международной федерации настольного тенниса.

— В условиях вспышки коронавируса по всей Южной Корее, решение о переносе было принято ради здоровья и безопасности спортсменов, официальных лиц и болельщиков в качестве главного приоритета, — сообщается на официальном сайте организации.

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