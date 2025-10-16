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16 октября 2025, 16:40

CAS впервые признал дискриминацией запрет на участие россиян в турнирах по настольному теннису

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал, что решение Европейского союза настольного тенниса (ETTU) об исключении россиян из соревнований носит дискриминационный характер.

«В прецедентном решении CAS удовлетворил апелляцию Федерации настольного тенниса России (ФНТР) против ETTU, впервые признав, что отстранение российских спортсменов носило дискриминационный характер.

CAS постановил, что такое решение нарушает принципы политического нейтралитета и недискриминации, закрепленные как в конституции ETTU, так и в Олимпийской хартии», — цитирует ТАСС пресс-службу юридической компании Sila Lawyers.

Также отмечается, что запрет на использование национальной символики был признан допустимым «поскольку не препятствовал участию спортсменов, а лишь снижал политическую напряженность».

Российские спортсмены были отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года.

Источник: ТАСС
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