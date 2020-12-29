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Бабаков переизбран президентом Федерации настольного тенниса России

10:06

Александр Бабаков переизбран на пост президента Федерации настольного тенниса России (ФНТР). Об этом сообщил вице-президент ФНТР Роман Марков.

Выборы нового руководства федерации проходили в формате заочного голосования. Бабаков являлся единственным кандидатом на пост президента.

«Александр Бабаков переизбран на пост президента Федерации настольного тенниса России», — цитирует ТАСС Маркова.

Первым вице-президентом ФНТР стал Олег Завалюев, вице-президентами — Марков, Андрей Конокотин и Александр Марусич. В исполком федерации вошло 13 человек.

Бабаков возглавляет Федерацию настольного тенниса России с 2014 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10374105

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