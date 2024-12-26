Александр Бабаков продолжит занимать пост президента Федерации настольного тенниса России

Александр Бабаков переизбран на пост президента Федерации настольного тенниса России (ФНТР), сообщает пресс-служба федерации на официальном сайте.

Участники Отчетно-выборной конференции ФНТР, которая прошла в Москве в четверг, единогласно проголосовали за Бабакова. Он был единственным кандидатом.

Бабаков, являющийся заместителем председателя Государственной думы, возглавляет ФНТР с 2014 года.