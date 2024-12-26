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Сегодня, 13:10

Александр Бабаков продолжит занимать пост президента Федерации настольного тенниса России

Сергей Ярошенко
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Александр Бабаков переизбран на пост президента Федерации настольного тенниса России (ФНТР), сообщает пресс-служба федерации на официальном сайте.

Участники Отчетно-выборной конференции ФНТР, которая прошла в Москве в четверг, единогласно проголосовали за Бабакова. Он был единственным кандидатом.

Бабаков, являющийся заместителем председателя Государственной думы, возглавляет ФНТР с 2014 года.

Источник: Официальный сайт ФНТР
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