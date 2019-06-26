55-летняя чемпионка мира-1983 завоевала медаль Европейских игр

Представительница Португалии Юй Фу завоевала золото Европейских игр в настольном теннисе. В финале она обыграла Хань Ин из Германии - 4-2.

В матче за бронзу Ни Сялянь из Люксембурга одолела Сяосинь Ян из Монако - 4-2.

Ни Сялянь 55 лет, она завоевала титул чемпионки мира в 1983 году.

Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес - улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.