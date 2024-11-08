26 декабря состоятся выборы президента Федерации настольного тенниса России
Исполком Федерации настольного тенниса России назначил дату проведения отчетно-выборной конференции. Выборы руководящих органов федерации пройдут 26 декабря.
«Отчетно-выборная конференция Федерации настольного тенниса России назначена на 26 декабря», — рассказал представитель пресс-службы федерации ТАСС.
С 2014 года Федерацию настольного тенниса России возглавляет Александр Бабаков. В 2017 и 2020 годах его переизбирали на пост президента федерации.
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