26 декабря состоятся выборы президента Федерации настольного тенниса России

Исполком Федерации настольного тенниса России назначил дату проведения отчетно-выборной конференции. Выборы руководящих органов федерации пройдут 26 декабря.

«Отчетно-выборная конференция Федерации настольного тенниса России назначена на 26 декабря», — рассказал представитель пресс-службы федерации ТАСС.

С 2014 года Федерацию настольного тенниса России возглавляет Александр Бабаков. В 2017 и 2020 годах его переизбирали на пост президента федерации.