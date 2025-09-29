15-летнюю теннисистку отстранили на 6 месяцев за попадание ракеткой в голову другой спортсменки

Участницу соревнований по настольному теннису «Будущее России. Турнир памяти ЗТР Е. М. Леонтьева», которые проходили в Чебоксарах 21—24 августа, дисквалифицировали за попадание ракеткой в голову другой теннисистке, сообщает ТАСС со ссылкой на документы.

15-летняя спортсмена представляла Нижегородскую область. После проигрыша она бросила ракетку так, что сначала она попала в голову участнице соревнований среди девочек до 12 лет, а затем в голову еще одному человеку. За это теннисистке показали красную карточку и отстранили до конца турнира.

Впоследствии спортивно-дисциплинарная комиссия Федерации настольного тенниса России решила дисквалифицировать спортсменку на полгода начиная с 3 сентября 2025 года. Также дополнительно ей назначили условную дисквалификацию на полгода с 4 марта 2026 года.