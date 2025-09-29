Настольный теннис
29 сентября, 09:30

15-летнюю теннисистку отстранили на 6 месяцев за попадание ракеткой в голову другой спортсменки

Павел Лопатко

Участницу соревнований по настольному теннису «Будущее России. Турнир памяти ЗТР Е. М. Леонтьева», которые проходили в Чебоксарах 21—24 августа, дисквалифицировали за попадание ракеткой в голову другой теннисистке, сообщает ТАСС со ссылкой на документы.

15-летняя спортсмена представляла Нижегородскую область. После проигрыша она бросила ракетку так, что сначала она попала в голову участнице соревнований среди девочек до 12 лет, а затем в голову еще одному человеку. За это теннисистке показали красную карточку и отстранили до конца турнира.

Впоследствии спортивно-дисциплинарная комиссия Федерации настольного тенниса России решила дисквалифицировать спортсменку на полгода начиная с 3 сентября 2025 года. Также дополнительно ей назначили условную дисквалификацию на полгода с 4 марта 2026 года.

Источник: ТАСС
  • Князь Болтконский

    Когда по юности во дворе играли,за соплю разрешалось кинуть ракетку в соперника,если он не успел стукнуть ракеткой об стол после сопли.Такие правила во дворах были.Может она по привычке кинула,не перешла еще полностью на профессиональные рельсы.

    29.09.2025

  • hant64

    Какое отстранение? Расстрелять - без права переписки).

    29.09.2025

  • Кабанчик

    в мужском можно. там надеюсь смогут постоять за себя

    29.09.2025

  • Mick Shelby

    Такая молодая, а уже нервная.

    29.09.2025

  • Пан Юзеф

    А в мужском?

    29.09.2025

  • Пан Юзеф

    Нижегородцы - люди суровые.

    29.09.2025

  • zg

    Праильно!В ММА ее!)

    29.09.2025

  • Кабанчик

    Таким не место в женском теннисе

    29.09.2025

  • zg

    Ну хз...Психанула девочка....6 месяцев как то люто,хотя если именно специально,то наверное да.

    29.09.2025

