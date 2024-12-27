Змея близко. Новогодняя фотосессия «СЭ» и Варвары Субботиной

Синхронистка Субботина приняла участие в фотосессии со змеей

Фотопроект «СЭ» и четырехкратной чемпионки мира по синхронному плаванию. При поддержке императорского удава.

...Середина ноября.

Москва.

Редакция «СЭ».

Планерка.

Главный редактор Максим Максимов: «Зима близко — а с ней и Новый год. Нужна оригинальная идея для праздничной фотосессии».

Известные атлеты в образе Деда Мороза? Банально! Красивая спортсменка в роли Снегурочки? Ближе, но тоже избитая тема. Кто-нибудь под елочкой? Только не это!

— А может, что-то придумаем с символом будущего года — змеей? — подал голос главный креативщик Егор Тарутин.

После изучения, кто из красивых спортсменок родился в год Змеи, выбор пал на Варвару. Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию. Позитивная и открытая. Девушка защитника СКА Александра Никишина. А еще хорошая знакомая нашей колумнистки, трехкратной олимпийской чемпионки Аллы Шишкиной.

***

...Конец ноября.

Москва.

Звонок Алле.

— Есть идея предложить Варваре фотосессию со змеей. Спроси, пожалуйста, как она на это смотрит.

— Без проблем, узнаю.

Звонок от Аллы через несколько минут.

— Варя согласна. Нужно только приехать в Питер. И еще... она боится змей...

***

...Середина декабря.

Санкт-Петербург.

Фотостудия на Обводном канале.

Варвара знакомится с императорским удавом по кличке Хоррор. Несмотря на внушающее ужас имя, он оказался вполне дружелюбным и даже ласковым. Страх в глазах нашей модели быстро сменился любопытством, а потом и симпатией. Под конец трехчасовой фотосессии они уже не хотели расставаться.

Две змеи нашли друг друга.

***

Перед вами — итоги этой новогодней коллаборации.

Большое спасибо нашему блистательному фотографу Дарье Исаевой.

И отдельная благодарность Варваре — за мужество и красоту.

Наслаждайтесь!

С наступающим!

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фото Дарья Исаева, «СЭ»