Змея близко. Новогодняя фотосессия «СЭ» и Варвары Субботиной
...Середина ноября.
Москва.
Редакция «СЭ».
Планерка.
Главный редактор Максим Максимов: «Зима близко — а с ней и Новый год. Нужна оригинальная идея для праздничной фотосессии».
Известные атлеты в образе Деда Мороза? Банально! Красивая спортсменка в роли Снегурочки? Ближе, но тоже избитая тема. Кто-нибудь под елочкой? Только не это!
— А может, что-то придумаем с символом будущего года — змеей? — подал голос главный креативщик Егор Тарутин.
После изучения, кто из красивых спортсменок родился в год Змеи, выбор пал на Варвару. Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию. Позитивная и открытая. Девушка защитника СКА Александра Никишина. А еще хорошая знакомая нашей колумнистки, трехкратной олимпийской чемпионки Аллы Шишкиной.
***
...Конец ноября.
Москва.
Звонок Алле.
— Есть идея предложить Варваре фотосессию со змеей. Спроси, пожалуйста, как она на это смотрит.
— Без проблем, узнаю.
Звонок от Аллы через несколько минут.
— Варя согласна. Нужно только приехать в Питер. И еще... она боится змей...
***
...Середина декабря.
Санкт-Петербург.
Фотостудия на Обводном канале.
Варвара знакомится с императорским удавом по кличке Хоррор. Несмотря на внушающее ужас имя, он оказался вполне дружелюбным и даже ласковым. Страх в глазах нашей модели быстро сменился любопытством, а потом и симпатией. Под конец трехчасовой фотосессии они уже не хотели расставаться.
Две змеи нашли друг друга.
***
Перед вами — итоги этой новогодней коллаборации.
Большое спасибо нашему блистательному фотографу Дарье Исаевой.
И отдельная благодарность Варваре — за мужество и красоту.
Наслаждайтесь!
С наступающим!