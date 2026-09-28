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Светлана Ромашина войдет в Международный зал славы плавания в 2027 году

«Для меня это огромная честь!» Россиянка Светлана Ромашина войдет в Международный зал славы плавания

Егор Сергеев
корреспондент
Светлана Ромашина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Церемония состоится в 2027 году.

Россиянка Светлана Ромашина будет включена в Международный зал славы плавания (ISHOF) в 2027 году. Об этом сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта России.

Лучшая из лучших

Новость о включении Ромашиной в Зал славы не вызывает удивления. 37-летняя спортсменка — семикратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира и 13-кратная чемпионка Европы. Она выступала за сборную России с 2005 года и завершила спортивную карьеру в 2023-м. Светлана является самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания.

После окончания выступлений Ромашина продолжила работать в любимом виде спорта. В январе 2026 года она стала главным тренером сборной России, сменив Татьяну Покровскую, которая руководила национальной командой с 1997 года.

Тренер Светлана Ромашина (справа вверху) и&nbsp;российские синхронистки.Супердебют Ромашиной: три золота и замах на олимпийский рекорд!

Сама Ромашина в разговоре с «СЭ» прокомментировала новость с радостью.

«Благодарна за это решение — для меня это огромная честь! Номинация — это признание не только моего труда, но и заслуг всей нашей команды: тренеров, партнерш, всех, кто поддерживал и помогал на этом пути», — сказала Светлана «СЭ».

62-я ежегодная церемония состоится 10 апреля в Форт-Лодердейле в США. При этом Светлана пока не уверена, сможет ли лично приехать: «Хотелось бы побывать на мероприятии, но пока не стану ничего загадывать — посмотрим, как сложится».

Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Одна на миллион»

Журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев в комментарии «СЭ» назвал решение закономерным. По его мнению, Ромашина должна была оказаться в Зале славы раньше.

«Очень странно, что она до сих пор не там! Кого, как не ее, включать в Международный зал славы — семикратную чемпионку Игр. Она прекрасная, выдающаяся, one in a million (одна на миллион. — Прим. «СЭ») — как спела про Ромашину группа Kiss в свое время. Поздравляю Свету!» — сказал Губерниев.

Бывший главный тренер сборной России Татьяна Покровская, которую Ромашина сменила в должности, также поздравила Светлану.

«Мы очень этим гордимся. Попадание в Зал славы — мероприятие достойное. Света у нас семикратная олимпийская чемпионка, ей место в этом Зале славы. У меня только гордость вызывает эта новость», — заявила Покровская «Матч ТВ».

На вопрос о том, можно ли считать включение Ромашиной отдельным поводом для гордости на фоне нынешних отношений России с международными спортивными организациями, Покровская ответила: «Кто может отменить, что мы долгие годы были первые? Кто может отменить результат выигранных Олимпиад? Нравится кому-то или нет, но победы на Олимпиадах никуда не денешь, мы первые. Поэтому все правильно и честно. Поздравляю Свету».

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Светлана Ромашина
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