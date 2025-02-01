«Возможно, рыба плохо поела». Гигантский осетр чуть не проглотил российскую синхронистку в Китае

Кадры не для слабонервных.

Российская синхронистка Мария Зеленина столкнулась с настоящим кошмаром во время выступления на шоу в Китае. Огромный осетр, проплывая рядом, схватил ее за голову, нанеся травмы. К счастью, уроженка Сарапула (Удмуртская Республика) выбралась из воды живой.

Что произошло

22-летняя Мария отправилась в Поднебесную ради мечты: принять участие в подводном представлении. Там она устроилась на работу в океанариум в провинции Юньнань, где исполняет роль русалки в окружении различных рыб.

И все шло прекрасно до 28 января, пока девушка не попала в неприятную ситуацию. Во время шоу гигантский китайский осетр внезапно напал на Зеленину. Рыба схватила ее за голову, сорвала очки, поцарапала лицо и даже проглотила носовые зажимы. Все выглядело так, будто идут съемки фильма ужасов.

Мария на мгновение потеряла ориентацию в воде и только благодаря опыту сумела ловко выбраться из аквариума.

Замять историю не удалось

После нападения Зеленина некоторое время пребывала в шоковом состоянии. Врачи зафиксировали повреждения шеи и глаза.

Руководство океанариума выплатило ей компенсацию в размере 700 юаней (около 9300 рублей), а также убрало всех рыб из аквариума. По словам девушки, несмотря на инцидент, она продолжит там работать.

«Мне нравится там. Фобии после этого не появились», — сказала Мария в интервью «АиФ».

Китайские работодатели даже попытались замять историю, запретив россиянке рассказывать об инциденте. Но соцсети сделали свое дело, и информация быстро распространилась.

Почему осетр решил напасть?

Нападение огромной рыбы — не частое, но и не единичное явление. В Китае уже были случаи подобного поведения аквариумных обитателей, особенно в стрессовых ситуациях.

По словам заведующего кафедрой зоологии позвоночных и экологии Пермского государственного национального исследовательского университета кандидата биологических наук Михаила Бакланова, причин тому может быть несколько.

Первая — движущийся объект вызвал у осетра раздражение, в результате чего он проявил агрессию.

«При этом рыба нанести серьезных повреждений не может, поскольку у нее нет зубов. Человек отделался ссадинами и испугом», — сказал Бакланов «АиФ».

Кроме того, нападение рыбы может быть связано с голодом.

«Причин нападения может быть много. Возможно, рыба плохо поела или у нее могут быть гормональные изменения из-за влияния погодных условий», — заключил эксперт.