Жизнь на карантине в Новогорске: впечатления и забавное видео от синхронистки Шурочкиной
Член сборной России по синхронному плаванию Мария Шурочкина рассказала о жизни в условиях карантина на базе в Новогорске. Российские синхронистки покинули тренировочный центр «Озеро Круглое» и переехали на базу в Новогорск, которая переводится на особый режим работы.
«Итак, прошел первый день нашего спорткарантина в УТЦ «Новогорск», — написала Шурочкина в Instagram, добавив шуточную видеонарезку. — Что я могу сказать... Не смотря на резкую перемену и лишение привычных для нас обстоятельств, я нашла кучу плюсов:
— тут огромный выбор шикарной еды!
— все находится в одном здании (бассейн, столовая, гостиница, зал), поэтому можно шастать в домашней одежде.
— вода теплее, чем на базе Озере Круглое.
— большие номера с диванчиком и балконом.
— ужин до 21:00, поэтому нас отпускают намного раньше.
— тут два котика (создают ощущение уюта дома).
— живем на шестом этаже.
Итак, прошёл 1?? день нашего спорткарантина в УТЦ «Новогорск». Что я могу сказать... Не смотря на резкую перемену и лишение привычных для нас обстоятельств, я нашла кучу плюсов: ? ? тут огромный выбор шикарной еды?! ? всё находится в одном здании (бассейн, столовая, гостиница, зал), поэтому можно шастать в домашней одежде? ? вода теплее, чем на базе Озере Круглое? ? большие номера с диванчиком и балконом? ? ужин до 21:00, поэтому нас отпускают намного раньше? ? тут два котика (создают ощущение уюта дома??) ? живём на 6ом этаже ??? ? #карантин #сидитедома #мойтеруки #спорткарантин #aquamary #aquaмари #марияшурочкина #сборнаяроссии #мыработаемдлявас #tokyo2021 #лотос #relaxplace #диванчик #сменаобстановки #лучшеевпереди
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 737 929 человек. Умерших — 35 019, выздоровевших — 156 507. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.
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