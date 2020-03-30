Жизнь на карантине в Новогорске: впечатления и забавное видео от синхронистки Шурочкиной

Член сборной России по синхронному плаванию Мария Шурочкина рассказала о жизни в условиях карантина на базе в Новогорске. Российские синхронистки покинули тренировочный центр «Озеро Круглое» и переехали на базу в Новогорск, которая переводится на особый режим работы.

«Итак, прошел первый день нашего спорткарантина в УТЦ «Новогорск», — написала Шурочкина в Instagram, добавив шуточную видеонарезку. — Что я могу сказать... Не смотря на резкую перемену и лишение привычных для нас обстоятельств, я нашла кучу плюсов:

— тут огромный выбор шикарной еды!

— все находится в одном здании (бассейн, столовая, гостиница, зал), поэтому можно шастать в домашней одежде.

— вода теплее, чем на базе Озере Круглое.

— большие номера с диванчиком и балконом.

— ужин до 21:00, поэтому нас отпускают намного раньше.

— тут два котика (создают ощущение уюта дома).

— живем на шестом этаже.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 737 929 человек. Умерших — 35 019, выздоровевших — 156 507. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.

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