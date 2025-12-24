World Aquatics признала Мальцева лучшим синхронистом года

Россиянин Александр Мальцев назван лучшим синхронистом 2025 года по версии Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).

На чемпионате мира-2025 года в Сингапуре 30-летний спортсмен завоевал три золота и одно серебро. Он выиграл техническую и произвольную программы в индивидуальных соревнованиях, победил вместе с Майей Гурбанбердиевой в технической программе микст-дуэтов и занял второе место в произвольной программе микст-дуэтов в паре с Олесей Платоновой.

Всего за карьеру Мальцев семь раз становился чемпионом мира и шесть раз — чемпионом Европы. Также он является многократным победителем чемпионата России и четырехкратным чемпионом Игр БРИКС.