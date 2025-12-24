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24 декабря 2025, 19:47

World Aquatics признала Мальцева лучшим синхронистом года

Алина Савинова
Александр Мальцев.
Фото Global Look Press

Россиянин Александр Мальцев назван лучшим синхронистом 2025 года по версии Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).

На чемпионате мира-2025 года в Сингапуре 30-летний спортсмен завоевал три золота и одно серебро. Он выиграл техническую и произвольную программы в индивидуальных соревнованиях, победил вместе с Майей Гурбанбердиевой в технической программе микст-дуэтов и занял второе место в произвольной программе микст-дуэтов в паре с Олесей Платоновой.

Всего за карьеру Мальцев семь раз становился чемпионом мира и шесть раз — чемпионом Европы. Также он является многократным победителем чемпионата России и четырехкратным чемпионом Игр БРИКС.

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Александр Мальцев (синхронное плавание)
Синхронное плавание
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