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Синхронное плавание

22 июля 2025, 15:08

Впервые за 27 лет российские синхронистки не выиграли золото чемпионата мира в группе

Павел Лопатко

Впервые с 1998 года российская команда по синхронному плаванию не смогла занять первое место в групповых упражнениях чемпионата мира.

На турнире в Сингапуре в технической программе россиянки стали вторыми. Победили китаянки. Третье место заняли испанки.

С момента участия в чемпионатах мира российская команда никогда не оставалась без золота в групповых упражнениях.

На чемпионате мира в Сингапуре российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. 25 июля в синхронном плавании состоятся финальные соревнования в акробатике.

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