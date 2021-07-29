Синхронное плавание
Новости
FINA-2015 FINA-2017 Олимпиада
Tokyo 2020
Новости   //    Синхронное плавание

«Вот это тело». Синхронистка Субботина показала откровенное фото в бордовом купальнике

08:35
Варвара Субботина. Фото Instagram
Варвара Субботина. Фото Instagram
Теги:

Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина опубликовала новый пост в своем Instagram. 20-летняя российская спортсменка объявила о завершении сезона и отправилась на отдых.

«Завершаю сезон второй раз. Теперь он точно завершен, объявляю лето официально открытым. Впереди прекрасный отпуск с моей дорогой Майей Дорошко. И мое любимое, как думаете, куда мы отправимся ? Кто уже знает, пожалуйста, молчок», — написала Субботина, приложив свое фото в купальнике.

Подписчики в комментариях оценили фигуру девушку.

«Вот это тело», — говорится в одном из сообщений.

Субботина также является трехкратной чемпионкой Европы.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Журналист, спровоцировавший Медведева: «Может, он просто не понял вопрос? Я не утверждал, что русские — обманщики»
«Я сконфужен». Колесников без вариантов проиграл королевские 100 м американской суперзвезде
Наши регбистки едва не обыграли британок и проигнорировали акцию с коленопреклонением. Борьба за плей-офф продолжается
«Фиорентина» предложила Кокорина турецким и российским клубам
Как часто можно есть рыбу?
vs
2
Офсайд