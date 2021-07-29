«Вот это тело». Синхронистка Субботина показала откровенное фото в бордовом купальнике

Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина опубликовала новый пост в своем Instagram. 20-летняя российская спортсменка объявила о завершении сезона и отправилась на отдых.

«Завершаю сезон второй раз. Теперь он точно завершен, объявляю лето официально открытым. Впереди прекрасный отпуск с моей дорогой Майей Дорошко. И мое любимое, как думаете, куда мы отправимся ? Кто уже знает, пожалуйста, молчок», — написала Субботина, приложив свое фото в купальнике.

Подписчики в комментариях оценили фигуру девушку.

«Вот это тело», — говорится в одном из сообщений.

Субботина также является трехкратной чемпионкой Европы.