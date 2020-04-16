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Ведро, тряпки и пазлы. Синхронистка Голядкина оригинально подошла к тренировкам на самоизоляции

20:19
Марина Голядкина. Фото Instagram
Марина Голядкина. Фото Instagram
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Российская синхронистка Марина Голядкина опубликовала видео в Instagram.

— Тренировки на самоизоляции продолжаются, — подписала видео Голядкина. — Без юмора никуда.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 053 279 человек. Зафиксирован 132 951 летальный исход от инфекции, вылечились 508 387 человек.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 27 938 человек, 2 304 выздоровело, 232 умерло.

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