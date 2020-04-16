Ведро, тряпки и пазлы. Синхронистка Голядкина оригинально подошла к тренировкам на самоизоляции

Российская синхронистка Марина Голядкина опубликовала видео в Instagram.

— Тренировки на самоизоляции продолжаются, — подписала видео Голядкина. — Без юмора никуда.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 053 279 человек. Зафиксирован 132 951 летальный исход от инфекции, вылечились 508 387 человек.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 27 938 человек, 2 304 выздоровело, 232 умерло.