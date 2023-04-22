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Синхронное плавание

Сегодня, 11:24

В сборной России по синхронному плаванию рассказали о состоянии чемпионки мира Субботиной

Микеле Антонов
Корреспондент
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Варвара Субботина.
Фото Соцсети

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская в рассказала корреспонденту «СЭ» о состоянии спортсменов команды.

«Варвара Субботина делала операцию. Сейчас находится на восстановлении. Она просто по состоянию здоровья не готова. Другие слава богу в строю. Работаем. Все нормально. Дай бог всем здоровья. Ждем в июле известий», — сказала Покровская «СЭ».

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) сообщала, что представит выводы рабочей группы о возможном допуске россиян к июлю 2023 года.

22-летняя Субботина является четырехкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.

Сборная России по синхронному плаванию
Варвара Субботина
Татьяна Покровская
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