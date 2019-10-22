В Перми 11-летняя девочка погибла во время тренировки в группе синхронного плавания

11-летняя девочка скончалась во время тренировки в группе синхронного плавания в бассейне «Олимпия» в Перми. На место происшествия выехала следственная группа.

Следственными органами Следственного комитета России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту смерти спортсменки по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время следователями и специалистами проводится осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины смерти погибшей девочки. Сообщается, что также изымаются и осматриваются записи с камер видеонаблюдения, соответствующая документация, регламентирующая правила безопасности в плавательном бассейне, устанавливаются и допрашиваются лица, ответственные за их соблюдение при проведении тренировок и проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы.