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12 апреля, 00:55

Украинские синхронистки отказались фотографироваться с россиянками на Кубке мира

Евгений Козинов
Корреспондент
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Украинские синхронистки Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина, занявшие второе место в технической программе на этапе Кубка мира в Египте, отказались от совместной фотографии с россиянками Майей Дорошко и Татьяной Гайдай на церемонии награждения.

Российские спортсменки набрали 268,0551 балла и заняли первое место по итогам технической программы. У украинок — 261,6125 балла.

Это первый международный турнир для российских синхронисток после длительного перерыва. Они выступают в нейтральном статусе.

Синхронное плавание
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