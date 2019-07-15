Украина - первый чемпион мира по синхронному плаванию в хайлайтах

Сборная Украины по синхронному плаванию победила на чемпионате мира в хайлайтах. Данная дисциплина дебютировала на чемпионате мира в этом году.

В тройку вошли также Италия и Испания.

Сборная России не участвует в хайлайтах - тренер команды Татьяна Покровская отметила, что правила соревнований еще нуждаются в доработке.

Синхронное плавание

Кванджу (Корея)

Чемпионат мира

Женщины

Хайлайты

Финал

1. Украина - 94,5000

2. Италия - 91,7333

3. Испания - 91,1333

4. Канада - 89,9333

5. Франция - 87,2000

6. Израиль - 83,7000