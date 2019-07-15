Украина - первый чемпион мира по синхронному плаванию в хайлайтах

Сборная Украины по синхронному плаванию победила на чемпионате мира в хайлайтах. Данная дисциплина дебютировала на чемпионате мира в этом году.
В тройку вошли также Италия и Испания.
Сборная России не участвует в хайлайтах - тренер команды Татьяна Покровская отметила, что правила соревнований еще нуждаются в доработке.
Синхронное плавание
Кванджу (Корея)
Чемпионат мира
Женщины
Хайлайты
Финал
1. Украина - 94,5000
2. Италия - 91,7333
3. Испания - 91,1333
4. Канада - 89,9333
5. Франция - 87,2000
6. Израиль - 83,7000
Загрузка...