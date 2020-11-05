У Власенко не будет конкурентов на выборах главы Федерации синхронного плавания России
14:07
Выборы президента Федерации синхронного плавания России пройдут на безальтернативной основе, единственным кандидатом на этот пост зарегистрирован действующий глава организации Алексей Власенко, сообщает ТАСС.
Отчетно-выборная конференция Федерации синхронного плавания России пройдет 19 ноября, заявки от желающих принять участие в борьбе за президентское кресло больше не принимаются.
В ноябре Власенко также будет переизбираться на посты президента в Российской федерации прыжков в воду и в Федерации водного поло России.
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