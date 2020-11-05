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У Власенко не будет конкурентов на выборах главы Федерации синхронного плавания России

14:07
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Выборы президента Федерации синхронного плавания России пройдут на безальтернативной основе, единственным кандидатом на этот пост зарегистрирован действующий глава организации Алексей Власенко, сообщает ТАСС.

Отчетно-выборная конференция Федерации синхронного плавания России пройдет 19 ноября, заявки от желающих принять участие в борьбе за президентское кресло больше не принимаются.

В ноябре Власенко также будет переизбираться на посты президента в Российской федерации прыжков в воду и в Федерации водного поло России.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9921377

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