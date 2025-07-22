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Синхронное плавание

22 июля 2025, 16:40

Покровская и Пискарева о акробатической программе: «Риск очень большой, поэтому рискуют все»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

Тренеры команды нейтралов «Б» Татьяна Покровская и Екатерина Пискарева в преддверии турнира в командной акробатике в синхронном плавании на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре рассказали, чем данная программа отличается от привычных технической и произвольной.

Екатерина Пискарева: «Акробатическая программа состоит из акробатических элементов, у каждого элемента по определенной схеме набирается сложность. Есть каталог, из которого мы набираем определенные элементы, складываем их как конструктор и потом у нас получается определенная сумма баллов. С этой суммой мы уже выходим на соревнования».

Татьяна Покровская: «Нужно оттолкнуться, не упасть, хорошо приземлиться, а если на платформах, то стоять и как будто ты и стоишь на этой платформе».

Екатерина Пискарева: «Риск, конечно, очень большой, поэтому рискуют все».

— Сколько акробатических элементов нужно делать?

Пискарева: «Семь. То есть сегодня, в технической был один прыжок, а там будет семь».

— Хореография уходит на второй план?

Пискарева: «Она все равно учитывается. Понимаете, сейчас синхронное плавание стало таким видом спорта, что учитывается вообще все. То есть ты можешь за счет чего-то чуть-чуть проиграть и за счет другого компонента отыграть и наоборот».

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Синхронное плавание
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