Данченко объяснила риск, на который пошла синхронистка Гайдай: «Усложнение давало нам шанс хотя бы на бронзу»

Тренер Татьяна Данченко рассказала о причинах, по которым синхронистка Татьяна Гайдай, выступающая на чемпионате мира по водным видам в Сингапуре в нейтральном статусе, заняла в технической соло-программе последнее, двенадцатое место.

— Что произошло?

— Ее развалило. Мы увеличили сложность, рискнули, терять было нечего. Увеличили сложность почти на 2,5 балла, а это уже запредельная гипоксия. И она не попала в вертикаль на выходе из воды в «барракуде», дальше она не почувствовала щиколотку, утопила ее, не докрутив два оборота по 360 градусов, ей обнулили элемент. Плюс она еще сильно его завалила.

— В Египте на КМ была та же ошибка?

— Там ее в «барракуде» сдул ветер. Честно.

— В чем сложность «барракуды»?

— Нужно очень резко вытолкнуться из воды, чем выше, тем лучше. И попасть в вертикаль, а затем ровненько открутить винт. То есть малейший завал от вертикали на 10?15 градусов, и в винте уже начинаешь падать, по инерции.

А мы в финале усложнили гибридный элемент, который идет перед «барракудой», и она в результате была уже не такая свежая. Меньше рук, меньше проплыва. Над гибридом судьи думали, засчитывать или нет, но засчитали. А вот «барракуду» — нет.

— Как спортсменку сейчас возвращать в норму?

— Поддерживать, но без жалости, без соплей. Что я ей скажу? Все уже случилось. Изменить мы ничего не можем. Такой опыт тоже тебе нужен. Значит, надо было. Кто не рискует? Мы решили рискнуть. Коллегиально приняли такое решение. Кто согласилась? Ну, не получилось. Ну, ничего страшного.

— А если бы не усложнили?

— Может быть, мы поднялись бы на два места в лучшем случае. Усложнение давало нам шанс хотя бы на бронзу.

Чемпионкой мира стала китаянка Ксу Хуэйянь (272, 9917 балла), серебряную медаль завоевала белоруска Василина Хондошко (260, 5416), бронза — у испанки Ирис Тио Касас (260, 2917).