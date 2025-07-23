Тренер синхронистов Мальцева и Гурбанбердиевой сравнила с эшафотом работу на ЧМ

Тренер Гана Максимова поделилась эмоциями после победы синхронистов Александра Мальцева и Майи Гурбанбердиевой в технической программе среди микст-дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

По словам Максимовой, после трех финалов она очень устала психологически.

«Больше всего выматывает — это сидеть и смотреть, как соперники демонстрируют следом за тобой десять номеров, — цитирует ТАСС Максимову. — Это катастрофа, ощущение, что этот час ты сидишь на эшафоте и тебе каждую секунду могут отрубить голову».

26-летняя Гурбанбердиева стала трехкратной чемпионкой мира.

30-летний Мальцев эта победа на турнире в Сингапуре стала третьей после двух сольных программ, стал семикратным чемпионом мира.