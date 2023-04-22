Тренер сборной России по синхронному плаванию не видит смысла показывать новые программы

Старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко объяснила, почему синхронистки не показывают новые программы.

«Все программы уже поставлены. Покажем только в следующем сезоне. В том, чтобы делать это сейчас, нет никакого смысла. Считаю, что тактически это было бы неправильно», — приводит слова Данченко RT.

Чемпионат России по синхронному плаванию пройдет 25-27 апреля в Казани.

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) сообщала, что представит выводы рабочей группы о возможном допуске россиян к июлю 2023 года.