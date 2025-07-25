Тренер Максимова объяснила, почему синхронисты Мальцев и Платонова не выиграли золото в Сингапуре

Тренер сборной России Гана Максимова в интервью «СЭ» объяснила, что не получилось у ее подопечных Александра Мальцева и Олеси Платоновой в соревнованиях смешанных дуэтов на чемпионате мира в Сингапуре.

Дуэт занял второе место, уступив испанцам Деннису Гонсалесу Бонеу и Ирис Тио Касас. По мнению Максимовой, Александр и Олеся не показали на соревнованиях того, что раньше делали на тренировках.

— Ранее делали эту работу и техничней, и синхроннее, и атлетичнее. Сегодня важна была атлетичность, некий драйв. Не получилось, — считает тренер. — Причины мне понятны в случае с Сашей, потому что у него очень длинный чемпионат, он уже просто выдохся. Это можно понять, данный фактор очень сильно влияет на оценку по артистичности, на то, в каком состоянии спортсмен доходит до конца композиции. Просто представьте, что мы все испытывали на психоэмоциональном уровне — первый раз за шесть лет выступаем. Соперники уже чувствуют себя в новых правилах как рыба в воде, а мы — первый раз. Такой стресс прожили на соло, после этого еле-еле выстояли дуэт. Ребятами могу гордиться, несмотря на второе место. Их работой, своей работой. Посыпать голову пеплом и говорить: какой ужас, мы проиграли эту медаль, не буду — они сделали все, что могли, как и я. Но, к сожалению, бывает и такое. Мы не машины по добыче медалей. Три золотые для страны заработали, и, считаю, это очень хороший результат.