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25 июля 2025, 18:00

Тренер Максимова объяснила, почему синхронисты Мальцев и Платонова не выиграли золото в Сингапуре

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

Тренер сборной России Гана Максимова в интервью «СЭ» объяснила, что не получилось у ее подопечных Александра Мальцева и Олеси Платоновой в соревнованиях смешанных дуэтов на чемпионате мира в Сингапуре.

Дуэт занял второе место, уступив испанцам Деннису Гонсалесу Бонеу и Ирис Тио Касас. По мнению Максимовой, Александр и Олеся не показали на соревнованиях того, что раньше делали на тренировках.

— Ранее делали эту работу и техничней, и синхроннее, и атлетичнее. Сегодня важна была атлетичность, некий драйв. Не получилось, — считает тренер. — Причины мне понятны в случае с Сашей, потому что у него очень длинный чемпионат, он уже просто выдохся. Это можно понять, данный фактор очень сильно влияет на оценку по артистичности, на то, в каком состоянии спортсмен доходит до конца композиции. Просто представьте, что мы все испытывали на психоэмоциональном уровне — первый раз за шесть лет выступаем. Соперники уже чувствуют себя в новых правилах как рыба в воде, а мы — первый раз. Такой стресс прожили на соло, после этого еле-еле выстояли дуэт. Ребятами могу гордиться, несмотря на второе место. Их работой, своей работой. Посыпать голову пеплом и говорить: какой ужас, мы проиграли эту медаль, не буду — они сделали все, что могли, как и я. Но, к сожалению, бывает и такое. Мы не машины по добыче медалей. Три золотые для страны заработали, и, считаю, это очень хороший результат.

Александр Мальцев, Гана Максимова и&nbsp;Майя Гурбанбердиева.«Сашу сломали, мы три дня его в чувство приводили». Тренер сборной — о трех наших золотых наградах ЧМ-2025
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Сборная России по синхронному плаванию
Александр Мальцев (синхронное плавание)
Гана Максимова
Синхронное плавание
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