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Тренер Данченко: «Ромашиной и Колесниченко было сложно выступать после переноса соревнований»

12:53
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Тренер синхронисток Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко Татьяна Данченко прокомментировала победу спортсменок в технической программе на чемпионате Европы.

Сегодня, 13 мая, девушки на турнире в Будапеште выиграли золотые медали. Их результат составил 96,2904 балла.

«Это было сложно, после переноса мы не тренировались два дня, потому что в это время выступали группы и дуэты с произвольными. Очень сложно сохранить синхрон после того, как лишились возможности отрабатывать технический дуэт. Но девчонки молодцы, мы все трудности успешно преодолели, сегодня размялись и все вспомнили. Я довольна», — цитирует Данченко ТАСС.

Отметим, техническую программу дуэты изначально должны были показать 10 мая, однако соревнования были отложены на несколько дней из-за проблем с воспроизведением музыки. Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Будапеште. Турнир завершится 23 мая.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11363105

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