Синхронистка Колесниченко: «Очень приятно погружаться в воспоминания об Олимпиаде в Токио»

Российская синхронистка Светлана Колесниченко рассказала, как проходила ее подготовка к летним Олимпийским играм в Токио-2020.

«Очень приятно погружаться в воспоминания об Олимпиаде. Так здорово, на самом деле, когда ты уже полностью осознал свою медаль. Подготовка была максимально сложной, потому что все мы знаем, что Олимпийские игры были перенесены на целый год, то есть для спортсмена, поверьте мне, эта целая жизнь! Потому, что ты морально и физически готовишься к четырем годам. А тут тебе говорят, что еще пятый год. Не знаешь откуда брать силы, моральные, и надо заново их набираться и ставить новые планы. Было очень сложно, и сейчас мы можем со стопроцентной вероятностью сказать, насколько ценные медали за эти Олимпийские игры», — сказала корреспонденту Алексею Сардаряну.

Колесниченко также поблагодарила тренеров за подготовку к Олимпиаде в Токио.

«Этот тяжелый путь прошли с нами наши тренеры. Огромная благодарность Татьяне Николаевне Покровской и Татьяне Евгеньевне Данченко. Я не устану повторять эти имена, чтобы люди все чаще и чаще знали чьи это заслуги, на самом-то деле. Потому что про спортсменов говорят много, а про тренеров не так, как хотелось бы. Поэтому сейчас такое приятное воспоминание, с приятной улыбкой. Но на тот момент были и тяжелые времена, когда мы плакали, руки опускались, да, было и такое. Но все сложилось удачно для нашей команды, для всех нас, и это здорово», — добавила Колесниченко.

На Олимпиаде-2020 в Токио Колесниченко завоевала две золотых медали и стала трехкратной чемпионкой Игр. До этого в 2016 году она взяла золото в групповых соревнованиях.