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Сегодня, 16:45

Синхронистка Колесниченко: «Есть цель поехать на Олимпийские игры в Париж»

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Колесниченко хочет поехать на Игры-2024 в Париже
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко рассказала о планах на следующие летние Олимпийские игры в Париже-2024.

«Я не знала, как сложится моя жизнь после Олимпийских игр в Токио, потому что до игр я говорила тренерам: «Нет, нет, нет, давай на следующий год». Но недолго думая, всего неделю, я сказала, что проплыву. Еще не наплавалась. Есть цель поехать на Олимпийские игры в Париж, если сложится все. Поэтому, да, я считаю, что сейчас нахожусь в неплохой форме», — сказала корреспонденту Алексею Сардаряну.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Колесниченко также является 16-кратной чемпионкой мира и 11-кратной чемпионкой Европы.

Олимпиада
Сборная России по синхронному плаванию
Светлана Колесниченко
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