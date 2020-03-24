Сегодня стало известно, что Олимпийские игры в Токио из-за пандемии коронавируса будут перенесены на 2021-й. Кто-то воспринял эту новость спокойно, но есть виды спорта, где один год — это очень много.

Так, например, синхронистка Светлана Ромашина, которая побеждала в Пекине-2008, Лондоне-2012 и Рио-2016, планировала завершить карьеру этим летом. Сразу после выступлений в Токио. Личный тренер спортсменки Татьяна Данченко специально для «СЭ» прокомментировала сложившуюся ситуацию.

— Новость не сильно удивила, хоть и сильно расстроила, — призналась Данченко. — Будем теперь выстраивать новый график. Поговорим с девочками, решим, как быть дальше. Ситуация новая, придется менять привычные методики. Пока мы на стадии принятия ситуации. Завтра у нас выходной, вот соберемся и все обсудим.

— Но менять программы смысла ведь нет?

— Мы подумаем, пока не хочу про это говорить. Соперники нас читают, смотрят. Поэтому все увидите, когда придет время.

— Евгений Коротышкин накануне сказал, что хоть сейчас Ромашиной тяжело воспринимать новые вводные, потом она будет благодарна, что ее карьера продлится еще на год. Есть в этом доля правды?

— Не знаю, надо спросить у Светы. Только она точно может сказать, о чем сейчас думает и что чувствует. Мне кажется, что в первую очередь — облом. Потому что мы были уверены, что через пять месяцев выступим — и сможем выдохнуть. А теперь ей придется неимоверно пахать еще целый год. По 10 часов в день. Так что не думаю, что она будет счастлива. (Владимир Иванов)