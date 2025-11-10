Тарасова о смене главного тренера в сборной по синхронному плаванию: «Как можно менять Покровскую? Я просто в ужасе»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на смену главного тренера в сборной России по синхронному плаванию.

«Как можно Татьяну Николаеву поменять? Почему она ушла? Например, раньше был хоккей, потом моего папу, Анатолия Владимировича Тарасова, отправили на покой, и нет хоккея. То есть, он есть, но это не тот хоккей, которые опережает время и всех побеждает. И вот сейчас Татьяну Николаевну снимают. Я не против того, чтобы давать дорогу молодым, но дорогу нужно прокладывать самим. Нужно побыть несколько лет в учениках у Татьяны Николаевны, а потом выдвигаться. Я просто в ужасе. Мы раньше смотрели синхронное плавание с улыбкой с утра до ночи. Мы знали, что наши сильнее всех. Как будет сейчас — вопрос», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее пресс-служба Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) сообщила, что главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская покинула национальную команду. Новым главным тренером сборной станет 7-кратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.