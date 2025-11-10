Синхронное плавание
Синхронное плавание

10 ноября, 16:18

Тарасова о смене главного тренера в сборной по синхронному плаванию: «Как можно менять Покровскую? Я просто в ужасе»

Константин Белов
Корреспондент

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на смену главного тренера в сборной России по синхронному плаванию.

«Как можно Татьяну Николаеву поменять? Почему она ушла? Например, раньше был хоккей, потом моего папу, Анатолия Владимировича Тарасова, отправили на покой, и нет хоккея. То есть, он есть, но это не тот хоккей, которые опережает время и всех побеждает. И вот сейчас Татьяну Николаевну снимают. Я не против того, чтобы давать дорогу молодым, но дорогу нужно прокладывать самим. Нужно побыть несколько лет в учениках у Татьяны Николаевны, а потом выдвигаться. Я просто в ужасе. Мы раньше смотрели синхронное плавание с улыбкой с утра до ночи. Мы знали, что наши сильнее всех. Как будет сейчас — вопрос», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее пресс-служба Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) сообщила, что главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская покинула национальную команду. Новым главным тренером сборной станет 7-кратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.

Сборная России по синхронному плаванию
Светлана Ромашина
Татьяна Покровская
Татьяна Тарасова
Синхронное плавание
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
  • Мику

    Жаль что Покровскую сняли, надеюсь поставят человека, которая будет гореть своим делом.

    10.11.2025

  • Spacewalker

    Вообще то, вроде бы Анатолия Тарасова отправили в отставку в 54 года, а Татьяну Покровскую в 75 лет. Поэтому тут очень большая разница, чтобы Тарасова так делала сопоставления.

    10.11.2025

  • RFR 17

    Старая мараZматичка тарасова сама то давно уже на пенсии ошивается, а другим что, до крышки гроба что ли вкалывать...

    10.11.2025

  • petrovich56

    Тарасова вместе с Авербабухом мажется амелотексом и такое несет...

    10.11.2025

  • Djin Ignatov

    Бабка за то чтобы работали до 90 лет !! А ведь Покровской уже 75 лет ! На пенсию она ушла в 55 лет ! 20 лет уже работает на пенсии !!! Не много ли ?

    10.11.2025

