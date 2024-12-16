Покровская — о сборной по синхронному плаванию: «Сижу на тренировке и нервничаю. Готовимся, да еще как»

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская в разговоре с «СЭ» ответила на вопрос о подготовке сборной к международным стартам.

«Готовимся, да еще как. Вот сейчас сижу на тренировке и нервничаю. Конечно, готовимся. Тем более пловцы подбодрили. Это такой стимул работать и выигрывать! У нас еще все нервы впереди», — сказала Покровская «СЭ».

20 ноября World Aquatics разрешила россиянам и белорусам, выполнившим критерии допуска, выступать в турнирах по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду во всех дисциплинах.