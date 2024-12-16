Синхронное плавание
Новости
FINA-2015 FINA-2017 Олимпиада
Главная
Синхронное плавание

Сегодня, 10:55

Покровская — о сборной по синхронному плаванию: «Сижу на тренировке и нервничаю. Готовимся, да еще как»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская в разговоре с «СЭ» ответила на вопрос о подготовке сборной к международным стартам.

«Готовимся, да еще как. Вот сейчас сижу на тренировке и нервничаю. Конечно, готовимся. Тем более пловцы подбодрили. Это такой стимул работать и выигрывать! У нас еще все нервы впереди», — сказала Покровская «СЭ».

20 ноября World Aquatics разрешила россиянам и белорусам, выполнившим критерии допуска, выступать в турнирах по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду во всех дисциплинах.

Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Егор Корнев и&nbsp;Мирон Лифинцев завоевали золото в&nbsp;комбинированной эстафете 4 по&nbsp;100 метров на&nbsp;чемпионате мира по&nbsp;плаванию на&nbsp;короткой воде в&nbsp;Будапеште. Красивое возвращение российских пловцов. Супергерой Лифинцев и мировой рекорд в эстафете

Татьяна Покровская
Синхронное плавание
Читайте также
Золото на шее Ротенберга. Что случилось в матче Россия 25 – Казахстан
В деле экс-ректора ВГУЭС обнаружили новую схему мошенничества
Банки начали резко сокращать лимиты по кредитным картам
Россияне получат 11 дней отдыха на предстоящие новогодние праздники
Кузнецов забросил победную шайбу в матче Кубка Первого канала с Белоруссией
Россияне опять рвут Будапешт: триумф нереального Бородина, победа эстафетчиков, у Лифинцева четвертое золото
Популярное видео
Ничья Минакова и Джонсона, Папин нокаутировал Харди
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Сальников рассказал, что к российским пловцам хорошо относились на чемпионате мира
Майоров назвал ущербными международные соревнования без россиян
Покровская назвала героями российских пловцов на чемпионате мира в Венгрии: «Мы гордимся ими»
Бородавко назвал спортивное разочарование 2024 года: «Потепление почти незаметно»
Губерниев: «Очень жаль, что мы не увидели наших пловцов на Олимпиаде»
Тренер лыжников Бородавко назвал главные спортивные события года: «Показали мощь российского спорта!»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Фетисов назвал хорошим сигналом смягчение критериев World Aquatics

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости