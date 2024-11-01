Синхронное плавание
Новости
FINA-2015 FINA-2017 Олимпиада
Главная
Синхронное плавание

Сегодня, 15:17

Покровская: «Положительно отношусь к изменениям и думаю, что объединение федераций пойдет на пользу»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская рассчитывает на успешную внешнюю политику новой объединенной Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

«Я очень положительно отношусь к изменениям и думаю, что объединение пойдет только на пользу. Что касается Мазепина, то именно такая персона должна возглавлять такую организацию. Мы должны продолжить работу, изучая новые правила, разобраться в своей схеме построения нашего исполкома. Вице-президентом стала Ольга Брусникина, она уже не первый год руководит нашим направлением. Надеюсь, что внешняя политика управления приведет к нашим выездам на зарубежные соревнования, хотя бы какие-то. Мы достаточно длительное время не соревновались с серьезными соперниками, нам нужны выезды, нужны соревнования с сильными странами», — цитирует Покровскую ТАСС.

В четверг четыре федерации водных видов спорта России объединились в одну организацию, которую возглавил Дмитрий Мазепин. Покровская вошла в ее президиум. Первым вице-президентом ФВВСР стал Владимир Сальников, который будет отвечать за международное направление.

Источник: ТАСС
Татьяна Покровская
Читайте также
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 36 голов
Отверг связь с Россией и усомнился в интеллекте Харрис. Что Трамп сказал Такеру Карлсону
Эксперт напомнил о способе увеличить пенсию с помощью доплаты
Советник главы ДНР Кимаковский попал под удар украинского БПЛА
Ови мчит к рекорду, все наши вратари проваливаются. Что происходит с россиянами на старте НХЛ
Овечкин сделал дубль в матче с «Рейнджерс»
Популярное видео
«Сибирь» настиг кризис
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» в четвертый раз сильнее «Магнитки» и 1000 матчей Рылова
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Ротенберг vs «Спартак», отставка в «Амуре», уволят ли Звягина
Мартемьянов уволен из «Амура»
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
В КХЛ будет новый клуб, Уланов покинул штаб Жамнова
«Колорадо» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ромашина отметила, что ей было бы интересно тренировать сильную иностранную сборную

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости