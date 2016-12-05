Татьяна Данченко: "Было волнительно получать приз за Ищенко и Ромашину на церемонии FINA"

Тренер российских синхронисток Светланы Ромашиной и Натальи Ищенко Татьяна Данченко подчеркнула, что ей было волнительно получать приз за них на церемонии Международной федерации плавания (FINA).

Пятикратных олимпийских чемпионок Ищенко и Ромашину признали лучшими синхронистками года на специальной церемонии, которая состоялась в Виндзоре. На церемонии они присутствовать не смогли. Сама Данченко получила приз как лучший тренер в синхронном плавании.

- На церемонии я была одна, и честно скажу, очень волнительно было получать призы за них, очень волновалась, чувствовала себя как на пьедестале, - приводит "Р-Спорт" слова Данченко. - Такое признание всегда приятно, и приятно вдвойне по итогам олимпийского сезона.

Приятно, что на этот раз лауреатами стали и Наташа, и Света. Приятно, что их не стали делить, ведь в отличие от прошлого года у них и количество очков FINA было одинаковое.