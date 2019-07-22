Татьяна Данченко: "Будем и дальше работать ради того, чтобы завоевывать только первые места"

Старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко отметила, что будет и дальше работать ради завоевания первых мест. Россиянки на чемпионате мира по водным видам спорта-2019 выиграли девять золотых медалей из десяти — во всех дисциплинах, в которых участвовали.

– Трудно постоянно держаться с нашими подопечными на вершине, но мы стараемся всякий раз совершенствоваться и не давать шансов ближайшим преследователям, – цитируют "Известия" Данченко. – Будем и дальше работать ради того, чтобы завоевывать только первые места. Так просто отдавать лидерство никто из нас не собирается.