Синхронное плавание
Новости
FINA-2015 FINA-2017 Олимпиада
Главная
Синхронное плавание

Сегодня, 14:16

Ромашина: «Пользуюсь каждой возможностью поработать с детьми»

Антон Бабошин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина на расширенном заседании комиссии спортсменов ОКР в рамках форума «Россия — спортивная держава» рассказала о секретах мотивации и важных нюансах работы с молодыми атлетами.

— Мне кажется, что в мотивации главное — видеть цель и понимать, куда ты идешь и ради чего тренируешься, — сказала Ромашина. — Понятно, что сейчас без возможности выступления на международных стартах спортсменам стало гораздо тяжелее. Но, поверьте, наши спортивные организации делают все возможное, чтобы мы вернулись как можно быстрее и сказали свое веское слово. А еще взрослым спортсменам, продолжающим тренировки, нужно не забывать, что они сейчас тоже мотиваторы. Для молодого поколения, которое смотрит и равняется на них, а вы должны быть примером. Примером того, что ни у кого не получится нас сломить и мы будем продолжать работать и двигаться только вперед. Я сейчас работаю директором школы олимпийского резерва по синхронному плаванию, но у меня периодически есть возможность выходить на бортик и тренировать детей. Тогда я вспоминаю себя в их возрасте — у нас не было таких форумов и встреч с кумирами. Когда я в 12 лет познакомилась с Марией Киселевой и Ольгой Брусникиной, нашими первыми олимпийскими чемпионками, для меня это была фантастика — возможность поговорить, пожелать удачи, спросить совета. И сейчас, когда у меня появляется возможность поработать с детьми, я обязательно ею пользуюсь, как и многие другие известные спортсмены.

ОКР в нынешнем году является партнером форума «Россия — спортивная держава», проходящего в Уфе с 17 по 19 октября. На него прибыла делегация более чем из 100 известных спортсменов, тренеров, а также представителей олимпийского резерва.

Светлана Ромашина
Читайте также
Штаб Трампа назвал катастрофой интервью Харрис телеканалу Fox News
Мбаппе обвинили в изнасиловании и уличили в проблемах с алкоголем
Мбаппе грозит до 10 лет за изнасилование, обнаружена его переписка с потерпевшей. Раскрыты подробности дела звезды «Реала»
Депутат Милонов возмутился решением певца SHAMAN о регистрации марки «Я русский»
Худайбердиева — о разводе с мужем в 20 лет: «Случилось так, как случилось»
Умер экс-участник One Direction Лиам Пейн. Что известно
Популярное видео
Уедет ли Иван Рябкин из «Динамо» в США?
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Вадим Шипачев сыграл 1000-й матч
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Что будет со Звягиным. «Спартак» — уже не тот?
«Спартак» разгромлен «Динамо», «Магнитка» — «Ак Барсом»
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Премьера третьего сезона шоу «Суперниндзя»
У 17-летнего суперталанта Ивана Рябкина — проблемы
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» Ларионова снова играет зрелищно
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости