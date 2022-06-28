Ромашина о тренере, которая спасла американскую синхронистку: «Написала Фуэнтес: «Ты поступила как настоящий человек!»

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина в интервью «СЭ» прокомментировала инцидент в Будапеште на ЧМ-2022, когда во время финала произвольной программы солисток американка Анита Альварес потеряла сознание и начала тонуть.

— К вопросу о том, кто восхитил. Думал, назовете испанку Андреа Фуэнтес, которая спасла жизнь американке Аните Альварес.

— Ну, это совсем другое... Я, кстати, в тот же день написала Фуэнтес, с которой давно знакома: «Ты поступила как настоящий человек!» В нашей прессе за эту новость сразу ухватились, сделали яркий заголовок — мол, Ромашина поблагодарила тренера сборной США за спасение американской синхронистки. Но дело-то не в том, кто за какую страну выступает. Уверена, на месте Фуэнтес любой поступил бы так же.

В подобной ситуации счет идет на секунды. Андреа — молодец, мгновенно сориентировалась. Увидела, что Анита, закончив программу, резко пошла ко дну, бросилась за ней в воду, вытащила на поверхность. Тренеру можно только поаплодировать. Причем она уже второй раз спасает Альварес. Впервые это случилось год назад во время олимпийской квалификации в Барселоне — там Анита тоже в финале программы отключилась, и Фуэнтес пришлось прыгать в бассейн. Сама-то Альварес — спортсменка опытная, участвовала в двух Олимпиадах. Трудно понять, почему теряет контроль над своим состоянием.

— Вам хоть раз становилось под водой плохо?

— Нет. Я всегда себя контролирую. Вот другие девочки иногда заканчивали программу на автопилоте и теряли сознание. Их моментально вытаскивали на бортик, подносили нашатырь...

Или возьмем мою первую Олимпиаду. 2008 год, Пекин. Японская синхронистка к концу произвольной программы из-за нехватки кислорода потеряла сознание, из воды ее вытащили подруги по команде. Когда мимо меня на каталке провезли фактически бездыханное тело, мягко говоря, стало не по себе. Такая картина за несколько минут до старта кого угодно может выбить из колеи, что уж говорить о 18-летней дебютантке Игр. Но деваться некуда — постаралась отогнать дурные мысли, абстрагироваться от увиденного. Чтобы свою программу отработать на максимуме.