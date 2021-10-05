Светлана Ромашина предложила создать телешоу по синхронному плаванию

Семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина предложила создать телевизионное шоу по синхронному плаванию.

«Пора уже шоу делать. У нас есть ежегодное шоу у Марии Киселевой и Ольги Брусникиной, благодаря которому люди узнают больше о нашем виде спорта. Но можно и предпринять попытки [создания шоу] а-ля «Ледникововый период». Конечно, людей будет очень сложно чему-то научить за короткий срок, но в какой-то степени это поможет в популяризации нашего спорта», — цитирует Ромашину ТАСС.

На Олимпиаде в Токио Ромашина выиграла две золотые медали. Она стала самой титулованной синхронисткой мира.