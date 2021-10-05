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Светлана Ромашина предложила создать телешоу по синхронному плаванию

12:48
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Семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина предложила создать телевизионное шоу по синхронному плаванию.

«Пора уже шоу делать. У нас есть ежегодное шоу у Марии Киселевой и Ольги Брусникиной, благодаря которому люди узнают больше о нашем виде спорта. Но можно и предпринять попытки [создания шоу] а-ля «Ледникововый период». Конечно, людей будет очень сложно чему-то научить за короткий срок, но в какой-то степени это поможет в популяризации нашего спорта», — цитирует Ромашину ТАСС.

На Олимпиаде в Токио Ромашина выиграла две золотые медали. Она стала самой титулованной синхронисткой мира.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12579463

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Виктория Кравченко все материалы автора

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