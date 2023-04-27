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Колесниченко — о возвращении на международную арену: «Каждый день говорю себе — поеду в Доху»

Колесниченко выразила уверенность, что выступит на чемпионате мира в Дохе
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Синхронистка Светлана Колесниченко.
Светлана Колесниченко.
Фото Global Look Press

Трехкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко в интервью «СЭ» выразила уверенность в том, что выступит на предстоящем чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе.

«Я каждый день говорю сама себе, что я в Доху поеду. Потому что верю — мысли материальны. И за всю мою жизнь это не раз и не два доказывалось. Так что поверьте мне, в Доху я поеду. Как и в каком статусе, не знаю еще. Но я там буду — вместе с нашими тренерами. Я буду там выступать. Очень надеюсь поехать и выиграть», — сказала Колесниченко.

Отметим, что Колесниченко в Казани впервые выиграла ЧР в дуэте с новой партнершей Майей Дорошко.

Светлана Ромашина и&nbsp;Светлана Колесниченко на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Токио. «Я точно поеду на ЧМ в Доху — мысли материальны». Звезда синхронного плавания Колесниченко строит карьеру с новой партнершей

Сборная России по синхронному плаванию
Светлана Колесниченко
Синхронное плавание
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