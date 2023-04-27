Трехкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко в интервью «СЭ» выразила уверенность в том, что выступит на предстоящем чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе.

«Я каждый день говорю сама себе, что я в Доху поеду. Потому что верю — мысли материальны. И за всю мою жизнь это не раз и не два доказывалось. Так что поверьте мне, в Доху я поеду. Как и в каком статусе, не знаю еще. Но я там буду — вместе с нашими тренерами. Я буду там выступать. Очень надеюсь поехать и выиграть», — сказала Колесниченко.

Отметим, что Колесниченко в Казани впервые выиграла ЧР в дуэте с новой партнершей Майей Дорошко.