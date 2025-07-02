Стал известен состав сборной России по синхронному плаванию на чемпионат мира

Определен состав российской команды по синхронному плаванию на чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации водных видов спорта России, в турнире примут участие: Анна Андрианова, Анастасия Бахтырева, Татьяна Гайдай, Дарья Гелошвили, Майя Гурбанбердиева, Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Александр Мальцев, Олеся Платонова, Елизавета Смирнова, Эвелина Симонова, Агния Тулупова, Александра Шмидт.

Соревнования по синхронному плаванию на чемпионате мира пройдут с 18 по 25 июля, будет разыграно 11 комплектов наград. В дуэтах выступят Дорошко и Гайдай, в смешанных дуэтах в паре с Мальцевым заявлены Гурбанбердиева и Платонова, в соло представлены Гайдай и Мальцев.

Для российских синхронистов чемпионат мира станет первым после трехлетнего перерыва. На турнире они выступят в нейтральном статусе.