Синхронистка Гайдай заняла последнее место в технической программе на ЧМ в Сингапуре

Российская синхронистка Татьяна Гайдай заняла последнее 12-е место в технической программе соло на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

24-летняя спортсменка набрала 228,5625 балла.

Чемпионкой мира стала китаянка Ксу Хуэйянь (272, 9917 балла), серебряную медаль завоевала белоруска Василина Хондошко (260, 5416), бронза — у испанки Ирис Тио Касас (260, 2917).

Российские и белорусские спортсмены выступают в Сингапуре под нейтральным флагом.