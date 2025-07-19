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Синхронное плавание

19 июля 2025, 14:30

Синхронистка Гайдай заняла последнее место в технической программе на ЧМ в Сингапуре

Руслан Минаев
Татьяна Гайдай.
Фото Reuters

Российская синхронистка Татьяна Гайдай заняла последнее 12-е место в технической программе соло на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

24-летняя спортсменка набрала 228,5625 балла.

Чемпионкой мира стала китаянка Ксу Хуэйянь (272, 9917 балла), серебряную медаль завоевала белоруска Василина Хондошко (260, 5416), бронза — у испанки Ирис Тио Касас (260, 2917).

Российские и белорусские спортсмены выступают в Сингапуре под нейтральным флагом.

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Синхронное плавание
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