Синхронное плавание
Новости
Олимпиада
Уведомления
Главная
Синхронное плавание

28 марта, 14:30

Российские синхронистки победили на этапе Кубка мира в произвольной программе дуэтов

Анастасия Пилипенко

Российские синхронистки Майя Дорошко и Александра Шмидт завоевали золотые медали на этапе Кубка мира в произвольной программе дуэтов. Соревнования проходят в Париже.

Они показали результат 310,0214 балла. Серебро завоевал еще один российский дуэт — Кира Черезова и Валентина Герасимова с результатом 295,8262 балла. Бронзовыми призерами стали хозяйки соревнований — француженки Лаэлис Альварес и Романа Лунель (271,4826 балла).

Российские и белорусские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. Соревнования завершатся 29 марта.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сборная России по синхронному плаванию
Синхронное плавание
Читайте также
CENTCOM сообщил о поражении 140 целей в Иране в рамках третьей волны ударов
Кейн — лучший форвард в истории Англии. У него преимущество перед любой легендой
Египтяне в бешенстве искали «договорняк» и обвиняли ФИФА в помощи Месси
Еще девять беспилотников уничтожены на подлете к Москве
Умер 25-летний полузащитник сборной ЮАР Джейден Адамс
Что произошло за ночь 12 июля. Главное
Популярное видео
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Российские синхронистки завоевали золото в группах на этапе Кубка мира в Париже

Румянцева и Трофимов выиграли этап Кубка мира по синхронному плаванию в миксте

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости