Российские синхронистки победили на этапе Кубка мира в произвольной программе дуэтов

Российские синхронистки Майя Дорошко и Александра Шмидт завоевали золотые медали на этапе Кубка мира в произвольной программе дуэтов. Соревнования проходят в Париже.

Они показали результат 310,0214 балла. Серебро завоевал еще один российский дуэт — Кира Черезова и Валентина Герасимова с результатом 295,8262 балла. Бронзовыми призерами стали хозяйки соревнований — француженки Лаэлис Альварес и Романа Лунель (271,4826 балла).

Российские и белорусские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. Соревнования завершатся 29 марта.

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