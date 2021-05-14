Синхронисты Платонова и Мальцев выиграли золотую медаль чемпионата Европы
11:41
Российские синхронисты Олеся Платонова и Александр Мальцев завоевали золотую медаль в произвольной программе смешанных дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта.
Соревнования проходят в Будапеште. Россияне за свое выступление набрали 93,9333 балла.
Второе место заняли испанцы (86,5333). Тройку замкнули итальянцы (81,8667).
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