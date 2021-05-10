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Синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев стали чемпионами Европы среди смешанных дуэтов

19:18
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Россияне Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золотую медаль на чемпионате Европы по синхронному плаванию в технической программе соревнований смешанных дуэтов, сообщает ТАСС.

Российские спортсмены набрали 91,7963 балла. Второе место заняли испанцы Эмма Гарсия и Пау Рибес (84,8694), третьими стали представители Италии Изотта Спортелли и Николо Олиари (77,4281).

Гурбанбердиева в третий раз стала чемпионкой Европы. Также на счету 22-летней спортсменки две золотые медали чемпионата мира.

Мальцев стал пятикратным чемпионом Европы. В активе 25-летнего синхрониста также четыре победы на чемпионатах мира и две серебряные награды мировых первенств.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11335379

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