Синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев стали чемпионами Европы среди смешанных дуэтов
19:18
Россияне Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золотую медаль на чемпионате Европы по синхронному плаванию в технической программе соревнований смешанных дуэтов, сообщает ТАСС.
Российские спортсмены набрали 91,7963 балла. Второе место заняли испанцы Эмма Гарсия и Пау Рибес (84,8694), третьими стали представители Италии Изотта Спортелли и Николо Олиари (77,4281).
Гурбанбердиева в третий раз стала чемпионкой Европы. Также на счету 22-летней спортсменки две золотые медали чемпионата мира.
Мальцев стал пятикратным чемпионом Европы. В активе 25-летнего синхрониста также четыре победы на чемпионатах мира и две серебряные награды мировых первенств.
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