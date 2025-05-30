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30 мая 2025, 20:15

Синхронистки Дорошко и Гайдай на чемпионате мира выступят в образе «психов»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай для чемпионата мира в Сингапуре готовят произвольную программу, в которой предстанут в образе людей с раздвоением личности.

«Техническая программа останется прежней — мы ее уже показывали, но, естественно, немного видоизменили, опираясь на замечания, которые получили на этапе Кубка мира.

Произвольная программа будет абсолютно новой. Сейчас в экспресс-темпе ее отрабатываем, нагрузка очень большая, поэтому тяжело. Пока она еще в разработке, но назвать можно «Одержимость». Мы в ней такие психи, с раздвоением личности», — рассказала Дорошко ТАСС.

Чемпионат мира по водным видам спорта будет проходить с 11 июля по 3 августа.

После трехлетнего перерыва российские синхронистки вернулись на международную арену в нейтральном статусе. Дорошко и Гайдай участвовали в этапе Кубка мира в Египте в апреле и победили в технической программе дуэтов.

Источник: ТАСС
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