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Сегодня, 07:30

Синхронистка Субботина пожаловалась на слабое внимание к своему виду спорта: «Не проигрывать же специально?»

Рустам Имамов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Варвара Субботина.
Фото Global Look Press

Российская синхронистка Варвара Субботина в интервью «СЭ» рассказала о том, что считает свой вид спорта незаслуженно не замеченным в обществе.

«Наш вид спорта не так популярен в обществе, как некоторые другие. Мне кажется, что людям неинтересно смотреть, так как нет борьбы, интриги. Россия всегда первая, соперничество идет только за второе и третье места. Может быть, отчасти причина в этом. Вероятно, не уделяют должного внимания нам, не хватает рекламы. Больше усилий по продвижению фигурного катания, художественной гимнастики, футбола и хоккея. Там все понятнее, раскрученнее. А наш вид спорта остается для многих такой тайной, покрытой мраком. Про который вспоминают раз в четыре года на Олимпиаде и то ненадолго.

Но не проигрывать же специально? Хуже выступать мы не будем, соперников сделать сильнее тоже не в наших силах. Сложно сказать, мешает нам то, что мы всегда побеждаем, или нет... Наверное, прежде всего не хватает раскрутки. Грамотная PR-компания помогла бы нам подняться. Если бы мы соревновались в соло друг с другом, например я с Колесниченко, то, думаю, интерес к нашему виду спорта определенно бы появлялся. Но у нас такого нет, выбирают одного человека в соло, и он выступает весь сезон", — сказала Субботина.

В XXI веке на уровне Олимпийских игр в синхронном плавании побеждали только представители России.

Варвара Субботина. «Для меня наш спорт — женский. И точка». Синхронистка Субботина — о мужчинах в своем виде и победах, которые мешают

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