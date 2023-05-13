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Сегодня, 10:23

Синхронистка Субботина объявила об отношениях с хоккеистом СКА Никишиным

Виталий Косик
Корреспондент
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Российская синхронистка Варвара Субботина заявила, что объявила о своих отношениях хоккеистом СКА Александром Никишиным в соцсетях, чтобы другие женщины не стремились с ним познакомиться.

«Уж очень много мужчин стремились познакомиться со мной, предлагали даже руку, сердце и доступ к банковскому счету, — сказала Субботина. — И Саша был не обделен женским вниманием. Вот и решили заявить, что я дама несвободная, да и к нему не стоит подкатывать. Решение мы приняли совместно. После того, как выложили совместные фотографии, желающие познакомиться и со мной, и с Сашей активность сбавили», — приводит слова Субботиной «РИА Новости».

Ранее Субботина пожаловалась, что ее внешность оценивают выше достижений.

Россиянка четырежды завоевывала золото на чемпионатах мира и трижды на чемпионатах Европы.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230513/sport-1871471646.html
Хоккей
ХК СКА
Александр Никишин
Варвара Субботина
Синхронное плавание
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